Chaleur et sécheresse : la forêt française se meurt

Ainsi, dans des parcelles, encore boisées il y a deux ans, des centaines d'arbres centenaires sont morts et ont dû être abattus. Et il est impossible d'en faire pousser à nouveau. "Nous allons avoir des sujets qui vont se retrouver complètement morts et desséchés, donc avec très peu d'avenir", confirme Jérome Jaminon, le responsable de l'Office national des forêts de Compiègne. On peut donc parler clairement d'hécatombe. 2/3 de cette forêt de l'Oise sont d'ailleurs en crise sanitaire. "En quelques années, nous faisons face à la réalité du changement climatique. Les conséquences sont directes et très brutales", poursuit Jérome Jaminon.

Autre région très durement touchée : le Grand Est, où les épicéas dépérissent à vitesse grand V. Pour comprendre ce qui leur est arrivé, les scientifiques de l'Institut national de Recherche Agronomique et Environnementale (INRAE) effectuent un prélèvement au coeur du tronc. Et les conclusions de la directrice, Nathalie Breda, sont imparables : "Les anneaux larges montrent une très bonne année de croissance. Mais plus nous allons vers les années récentes, plus nous constatons que les anneaux sont de plus en plus serrés. C'est une séquence de sécheresse", indique-t-elle. Et cette répétition d'épisodes caniculaires montre que l'arbre n'a pas le temps de récupérer. C'est ce qui l'a achevé.