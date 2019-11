Championnat de France des Oiseaux d'Élevage : un festival de plumes et de couleurs

À Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, 5 000 oiseaux se sont battus le week-end du 9 novembre 2019 pour 700 titres de champion. Une année de travail est nécessaire pour venir à bout de cette compétition. En effet, il faut deux heures de soin tous les soirs et tous les matins pour préparer les oiseaux. Chacun a ses standards de beauté : coiffé, presque poilu, élancé ou un peu bossu. Par ailleurs, certains sont à la recherche du bon pedigree, de 10 à 1 000 euros, pour sublimer les naissances de l'année 2020.



