Chauve-souris : l'insecticide naturel

L'utilisation des chauves-souris comme insecticide, est un procédé totalement naturel. Injustement associés aux vampires sanguinaires, ces animaux sont désormais courtisés non seulement par les particuliers, mais aussi par les collectivités. Elles n'hésitent plus à leur aménager de tout petit nid douillet, car ces mammifères volants arrivent à manger en été jusqu'à 2 000 insectes par nuit.



