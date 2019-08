Cinq chiffres pour mieux comprendre l'Amazonie

Région naturelle d'Amérique du Sud, L'Amazonie est couverte en grande partie par la forêt amazonienne dont la superficie est de 5,5 millions de km². Le bassin amazonien (7,4 millions de km²) - soit la région traversée par l'Amazone et ses affluents - occupe près de 40 % de la superficie de l'Amérique du Sud et se répartit sur neuf pays : le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l'Equateur, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, le Surinam et la Guyane française. Environ 60 % de sa surface se situe au Brésil.





Elle concentre également un tiers des forêts primaires de la planète et, grâce au fleuve Amazone et à ses affluents, 15 % de l'eau douce. Le fleuve Amazone est par ailleurs, le plus long du monde (6.900 km) et le plus important en débit.





Le territoire abrite également de nombreuses ressources telles que l'or, le cuivre, le tantale, des minerais de fer...