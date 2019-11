Climat : c'est chaud pour les reptiles

Chez certains reptiles, le sexe de l'embryon dépend de la température ambiante. Celui-ci est valable pour la majorité des crocodiles, des tortues et des geckos lors de l'éclosion. Ainsi, le réchauffement climatique a d'importants impacts sur leur progéniture. Dans le monde crocodilien par exemple, une température atteignant 34°C peut donner naissance à une population mâle, et celle entre 28°C et 30°C à une population femelle. Qu'en est-il des autres espèces concernées par ce dérèglement climatique ?



Ce dimanche 10 novembre 2019, Solène Chavanne, dans sa chronique "Pense-bêtes", nous parle de l'impact du réchauffement climatique sur certains reptiles. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.