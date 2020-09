Comment expliquer le record de naissances d'éléphanteaux au Kenya ?

Le résultat d'une politique anti-braconnage extrêmement sévère. Les lois et les punitions ont été renforcées, notamment avec des peines de prison et des sanctions financières importantes. Il y a quelques semaines à peine, un trafiquant s'est ainsi fait condamner à six ans de prison ferme.

Des éléphanteaux gambadant dans la savane, cette scène redevient quotidienne au Kenya. Le pays bat en effet des records de natalité. Plusieurs centaines de naissances y sont comptabilisées depuis le début de l'année, et désormais y vivent 34.000 pachydermes, soit plus du double qu'il y a 30 ans.

S'il punit plus durement les braconniers, le Kenya a aussi renforcé la protection de ses éléphants. Voilà pourquoi dans tous les parcs nationaux, des gardes lourdement armés patrouillent à pied ou en hélicoptère, de jour comme de nuit. Des mesures qui, additionnées les unes aux autres, portent leurs fruits : de 80 éléphants braconnés en 2018, ce chiffre est passé à 34 en 2019 et à 7 cette année, selon le dernier comptage réalisé.

Une embellie qui se confirme dans les réserves naturelles où les animaux sont protégés, comme celle d'Ol Pejeta au pied du Mont Kenya. "On a à peu près 200 à 300 éléphants, et on n'a pas eu un seul cas de braconnage depuis deux ans et demi. il y a beaucoup de bébés éléphants dans la réserve et c'est vraiment joli à voir", se réjouit Elodie Sempère.