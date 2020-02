Comment le réchauffement climatique risque-t-il de mettre Saint-Nazaire les pieds dans l’eau ?

À Saint-Nazaire, les chantiers navals et le port ne cessent d'embaucher. Cette dynamique pourrait être stoppée net par la hausse du niveau de la mer. Certains industriels pensent déjà à déplacer leurs usines. Et pour cause, la zone inondable actuelle reconnue par la préfecture deviendrait beaucoup plus vaste selon les chercheurs. D'ici la fin du siècle, elle toucherait la moitié de Saint-Nazaire, ainsi que les villes environnantes.



