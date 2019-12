Comment préserver les différentes espèces de poissons ?

Le cabillaud, le saumon et la crevette sont les poissons préférés des Français. Nous mangeons depuis des années ces mêmes espèces, résultat, elles sont de moins en moins nombreuses dans les océans. Pour éviter leur disparition, il faudrait privilégier des poissons presque similaires comme le lieu, la truite ou l'araignée par exemple. Des sites ou des applications permettent d'ailleurs de se renseigner sur les stocks disponibles.



