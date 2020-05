Confinement : le bal des oiseaux

Le confinement entraînait une baisse sans précédent de la pollution de l'air, grâce notamment à l'arrêt de nos déplacements et de la réduction de nos activités. Alors, la nature se réapproprie certains lieux. Les oiseaux, par exemple, revivent et s'invitent chez nous. Certaines espèces, si rares, s'approchent de plus en plus des maisons en pleine ville. Mais s'installeront-elles plus longtemps comme dans les réserves naturelles ?



