Cruard Reporter : Des cours d'eau rayés des cartes

Les cours d'eau sur les cartes administratives sont en cours de disparition. Pour cause, ils se sont asséchés. Pourtant, ils sont encore là. Il y avait 7 400 kilomètres de cours d'eau dans l'ancienne carte, et il y en a 3 200 en moins en ce moment. Le département de l'Indre-et-Loire est touché par ce phénomène. Selon l'enquête d'une association de protection de l'environnement, il est désormais possible d'appliquer des pesticides, juste à côté des fossés, puisque les cours d'eau n'existent plus.



