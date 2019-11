Cruard Reporter : Le séisme du Teil, causé par l'homme ?

Il y a une dizaine de jours, la terre a tremblé au Teil, en Ardèche. Des géologues et des sismologues de l'IRSN se sont penchés sur le phénomène. Selon leurs études, ce séisme aurait pu être causé par l'homme. En effet, le séisme a cassé la faille à la surface, une chose qui est inhabituelle. Les yeux se tournent alors vers une carrière de calcaire appartenant à l'entreprise Lafarge. Celle-ci se trouve justement à proximité de la faille. Comment une activité dans une carrière peut-elle déclencher un séisme ? Quelles pourraient être les autres causes de ce tremblement de terre ?



