Déchets de chantiers : des solutions pour les réutiliser

Deux immeubles vont être créés dans le quartier Euroméditerranée de Marseille avec un procédé totalement innovant. Il consiste à récupérer de l'ocre et de la mélanger à du déchet de déconstruction, d'agriculture et d'industrie. Cet amalgame est ensuite projeté pour créer un mur aussi solide que du béton. Pour les bâtisseurs, cette technique a de l'avenir, surtout quand on connaît le problème de recyclage des déchets du BTP.



