Déchets : le gouvernement met la pression sur les sociétés de livraison à domicile

Chaque année dans l'Hexagone, 200 millions de repas sont livrés, et autant d'emballages qui ne sont pas toujours recyclables. Alors, certaines grandes enseignes ont décidé de proposer des contenants plus écologiques comme des bols à base de farine, des cuillères en bambou ou des boîtes en carton par exemple. D'autres livrent ses clients avec des récipients réutilisables qu'ils doivent rapporter en échange d'une consigne de deux euros.



