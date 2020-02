DEMAIN EN 3D - Ces projets fous pour lutter contre la fonte des glaces

Les banquises et les glaciers sont les autres victimes du réchauffement climatique. À l'Ouest de l'Antarctique, un énorme de banquise de 52 000 km² menace de se détacher. D'ici 2040, le glacier suisse de la chaîne des Grisons pourrait avoir une surface divisée par deux. Les scientifiques espèrent les sauver grâce au recyclage de l'eau. Notre journaliste Garance Pardigon nous en dit plus sur les projets qu'ils envisagent.



