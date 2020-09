Dépôts sauvages : le ras-le-bol des agriculteurs

Plutôt que d'aller mettre les déchets en décharge, qui coûtent autour de 80 euros la tonne, des entrepreneurs peu scrupuleux préfèrent les jeter dans les parcelles agricoles. Des agriculteurs en ont assez de ce phénomène, tellement récurrent en Île-de-France qu'ils ont décidé de lancer un appel à l'aide ce vendredi matin. Les collectivités locales en paient aussi les conséquences, devant prendre en charge le nettoyage. Actuellement, les auteurs de ces dépôts sauvages risquent entre 1 500 et 75 000 euros d'amende et l'immobilisation de leur véhicule.



