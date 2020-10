Dérèglements climatiques : les cultivateurs de blé s'inquiètent en Vendée

À Bournezeau (Vendée), les hangars des céréaliers sont anormalement vides, car la récolte a été faible. Habituellement, Loïc Rineau ramasse huit tonnes de blé à l'hectare, contre seulement quatre cette année. Des précipitations deux fois plus importantes en automne et hiver derniers dans le bocage vendéen sont notamment en cause. Le blé a donc souffert de l'excès d'eau. Cette baisse de rendement est aussi liée à l'obligation d'utiliser moins de traitements sur les parcelles.



