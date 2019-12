Des papiers cadeaux recyclables pour un Noël plus écologique

Si la consommation responsable prend de plus en plus de parts de marché en France, il y a encore du travail. Et particulièrement en cette période de Noël, où les consommateurs français poursuivent encore certaines vieilles traditions, comme arracher des papiers cadeaux par milliers. Ainsi, cette année, 20.000 tonnes de ces emballages finiront à la poubelle, l'équivalent de 380 000 arbres. Contre cet immense gaspillage, certains ont décidé d'agir en proposant, par exemple, du papier cadeau recyclable. Découvrez leurs innovations.



