Des scientifiques découvrent la terre la plus au nord du monde au Groenland

C'est un caillou sur la mer gelée, à 700 km à peine du pôle Nord. Une île qui n'avait jamais été vue, car personne ou presque ne vient dans cette région du monde. Peut-être aussi parce qu'elle était recouverte entièrement de neige et de glace ou encore parce qu'elle a surgi récemment. Ce sont six scientifiques danois qui l'ont découverte par surprise en cherchant une autre île dans le secteur. Ils ont pu s'y poser et prélever des échantillons de ce sol nouveau.

"On peut trouver des espèces inconnues. D'un point de vue scientifique c'est très intéressant. Et cela vaut le voyage", confie Morten Rasch, géographe. Il faut noter que le Groenland est une île grande comme quatre fois l'Hexagone recouverte à 80% de glace. Au nord, la mer est gelée en permanence. Cet îlot de 60 mètres de longueur et de trois mètres de hauteur pourrait selon les scientifiques disparaître comme il est apparu. Ils ont proposé de l'appeler "Qeqertaq Avannarleq" qui signifie tout simplets en langue inuit : l'île la plus au nord.