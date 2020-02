Du caniveau à l'assiette : l'itinéraire d'un mégot de cigarette jeté par terre

La cigarette est dangereuse pour la santé, mais également pour l'environnement. Jeter un mégot par terre dépose dans la nature pas moins de 250 substances toxiques. Arsenic, cyanure, plomb, uranium... Ces produits empruntent des chemins que nous ne soupçonnons pas et achèvent leur course dans nos assiettes.



