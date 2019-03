VIDÉO - Earth Hour : tour Eiffel, Petit Palais, Arc de Triomphe... les plus beaux monuments de Paris dans le noir pour la planète

Extinction des feux. De la tour Eiffel au Panthéon en passant par le Petit Palais, l’Opéra Garnier, l’Arc de Triomphe du Carrousel ou encore le Sénat, de nombreux sites parisiens, monuments et bâtiments ont les uns après les autres été plongés dans le noir à 20h30 ce samedi et ce pendant une heure. Une initiative de WWF, désormais rituelle, pour rappeler, une fois par an depuis 2007, l'impact de nos dépenses énergétiques sur le climat et le rôle de la nature dans notre survie.





A travers le monde, plus de 7000 villes dans 187 pays y ont participé à cette nouvelle édition de Earth Hour, "Une heure pour la planète".