Eclipse annulaire : cette nuit, la Lune a caché en partie le soleil, les images de la "couronne de feu"

En langage astronomique, on parle d'une éclipse "annulaire". La Lune a masqué en partie le soleil, jeudi 26 décembre, ne laissant apparaître qu'une "couronne de feu". Un spectacle magnifique q'il fut possible d'observer en Asie, et notamment en Inde et en Indonésie mais aussi depuis la péninsule arabique. L'éclipse a commencé à 3h29 heure française pour atteindre son paroxisme à 6h17. La fin du phénomène a eu lieu à 9h05. En revanche, ce spectacle était invisible depuis l'Europe.

Des centaines d'astronomes amateurs et de photographes se sont rassemblés dans le port de Singapour pour un événement "unique dans une vie". Dans le sud de l'Inde, les gens se sont rassemblés sur les plages de l'Etat du Tamil Nadu pour observer le phénomène. Mais à New Delhi, les nuages et la pollution ont bloqué toute visibilité et le Premier ministre Narendra Modi a exprimé sa déception sur twitter. "Comme de nombreux Indiens j'étais enthousiaste à propos de l'éclipse solaire". "Malheureusement je n'ai pas pu voir le soleil à cause de la couverture nuageuse".