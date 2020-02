Elle ne veut plus être la poubelle du monde : la Malaisie nous renvoie nos déchets plastiques

La Malaisie dit depuis des mois ne plus vouloir être la poubelle du monde. Les entreprises occidentales, notamment françaises, avaient pris l'habitude d'y envoyer leurs déchets plastiques les plus coûteux à recycler. Des conteneurs ont été réexpédiés par le gouvernement malaisien. Certains doivent arriver ce soir au port du Havre.



