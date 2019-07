Empreinte carbone : l'avertissement de la présidente du Haut conseil pour le climat sur le véritable impact de notre consommation

Déjà, le premier rapport du Haut conseil pour le climat soulignait l'importance de la prise en compte de l'empreinte carbone pour évaluer le véritable impact de notre mode de vie. "Les émissions nettes importées représentent 60% des émissions nationales en 2015 (271 MtCO2e) et s’ajoutent à elles pour former l’empreinte carbone (731 MtCO2e). Ces émissions traduisent l’impact du mode de vie en France. Elles sont associées aux produits et services consommés en France qui proviennent de l’étranger, et pour lesquels les émissions sont comptabilisées ailleurs, moins celles associées aux produits et services produits en France qui sont consommés à l'étranger".





Comme le montre ces courbes de l'Insee, le bilan carbone français a diminué depuis 1995, passant de 9 tonnes équivalent-carbone (t eq CO2,) par habitant et par an en 1995, à moins de 7 t eq CO2 en 2017. Mais l'empreinte carbone a augmenté, pour dépasser 11 t eq CO2, par habitant et par an en 2017. Selon le HCC, celle-ci a même bondi de 20% entre 1995 et 2015.