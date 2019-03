"Climat: stop aux bla-bla, place aux actes", "Sans pétrole la fête est plus folle", "Fin du monde, fin de mois, mêmes coupables, même combat", "Macron t'es foutu, les pandas sont dans la rue". Les manifestants ont fait preuve d'imagination pour réclamer du gouvernement des réponses à la hauteur de l'enjeu que représente le changement climatique.





Environ 140 organisations, de Greenpeace France à la Fondation Nicolas Hulot, ont appelé à descendre dans la rue, estimant qu'il est "temps de changer de système industriel, politique et économique, pour protéger l'environnement, la société et les individus".





Plus de 200 événements sont organisés à travers la France. A Paris, trois cortèges - pour "le vivant", "l'urgence sociale et climatique", et un dernier à vélo pour des moyens de transport "verts" - ont débuté et doivent converger place de l'Opéra avant de se rendre place de la République.





"Nous devons montrer la diversité de notre combat: la justice climatique, sociale, la biodiversité, la mobilité alternative", a dit à l'AFP Laure Le Rouzic, du collectif Citoyens pour le climat.





