Énergie : pourquoi la France a allumé ses centrales à charbon

L'Hexagone a arrêté en juin dernier la centrale de Fessenheim pour des raisons de vétusté, mais aussi parce que notre pays s'est engagé à baisser sa part de nucléaire. Et paradoxe, ce sont des centrales à charbon qui ont repris du service pour assurer la production. Une aberration écologique.



La centrale à charbon de Saint-Avold vient d'être activée à la demande de RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité en France. Et depuis septembre, elle a fonctionné une vingtaine de jours, un record. Deux explications pour EDF : 22 réacteurs sont en maintenance sur 56, mais aussi un manque de vent sur l'Europe qui a provoqué l'arrêt des éoliennes. Seule parade, réactivée toutes les centrales à charbon.



Faire fonctionner des centrales à charbon a des conséquences sanitaires. Alors peut-on se passer ? Pour la ministre de l'Écologie, la question ne mérite pas de débat. Pourtant, un centre EDF qui gère la production d'électricité dans tout le pays reconnaît l'utilité des centrales à charbon. D'abord, parce qu'elles démarrent en moins de huit heures en cas de pénurie. Et puis dans certains cas, comme à Cordemais qui fournit du courant dans toute la Bretagne, il y a aujourd'hui très peu d'alternatives.



EDF devrait alors prendre en compte des décisions politiques fermant les centrales et continuer à alimenter le réseau. Le pays attend toujours de nouvelles sources d'énergie. Les chantiers de l'éolien en mer et le réacteur nucléaire nouvelle génération de Flamanville ont pris beaucoup de retard.



