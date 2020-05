VIDÉO – Au plus bas dans les années 50, la population des baleines à bosse est quasiment restaurée

C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle ! En effet, la population des baleines à bosse est quasiment restaurée. Alors qu'en 1830, 27.000 baleines à bosse peuplaient les océans, 120 ans plus tard, en 1950, victimes de la chasse, on n'en comptait plus que 450... Mais une étude publiée début mai par la "Royal Society", relayée par le Time, estime que la baleine à bosse a retrouvé 93 % de sa population d’origine. Des baleines à bosse sauvées grâce à un moratoire interdisant leur chasse dans les années 80 et qui a donc porté ses fruits près de quarante ans plus tard. L'animal était alors très convoité pour sa chair, sa graisse et son cuir.

