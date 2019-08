VIDÉO - Éruption du volcan Stromboli : les images saisissantes prises sur un bateau fuyant la fumée

On y voit un large panache de fumée noirâtre s’échapper de la montagne tandis qu’une partie de celui-ci déferle en direction de l’embarcation, forcée de prendre la fuite. Sur une seconde vidéo, on aperçoit l’impressionnante masse de cendres qui s’élève dans le ciel. Selon l'Institut national italien de géophysique et de vulcanologie (INGV), la colonne dépassait les deux kilomètres de hauteur mercredi après-midi.