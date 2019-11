Espèces protégées : les lémuriens à Mayotte en voie de disparition ?

À Mayotte, les makis sont des espèces protégées mais ils sont menacés. Dans les forêts de l'île, leurs habitudes ont été bouleversées par l'homme. Ces primates ont commencé à s'installer en ville et se servir directement dans les exploitations agricoles. Ce qui rend le rapprochement très difficile et oblige certains agriculteurs à tuer ces animaux.



