Etats-Unis : le retour des cigales zombies

C'est un des phénomènes les plus étranges de la création. Après 17 longues années sous terre, une étonnante espèce de cigale sort ce printemps à l'air libre et va ouvrir ses petits yeux d'insectes. La dernière fois que ces insectes ont vu le soleil, c'était en 2004. Et le monde était beaucoup plus simple. Ces cigales ont chanté pendant tout l'été en cette année, puis elles sont mortes et leurs larves sont enterrées.