VIDÉO - Un deuxième séisme majeur frappe à nouveau la Californie, le plus fort depuis 1999

Des lampes qui tremblent, des piscines qui débordent, des personnes qui s'abritent et qui crient . Les images sont impressionnantes et font une nouvelle fois resurgir le spectre du "Big one". Vendredi soir, un séisme de magnitude 7,1 s'est produit dans le sud de la Californie à 20h19 heure locale (03h19 GMT samedi), a annoncé l'institut américain de géophysique USGS.





Cette secousse était potentiellement onze fois plus dévastatrice que celle qui a touché jeudi matin la zone de Ridgecrest, d'une magnitude de 6,4, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles.





Comme la veille, "il n'y a que des blessés légers, des coupures et contusions, par la grâce de Dieu", a déclaré lors d'une conférence de presse David Witt, le chef des pompiers du comté de Kern, au coeur du séisme. Il n'a toutefois pas donné de bilan chiffré. C'est dans le comté de Kern, à la périphérie de Ridgecrest, que "l'intensité de la secousse a atteint son plus haut niveau", a relevé Mark Ghilarducci, directeur des services d'urgence pour l'Etat de Californie. "Nous avons des rapports concernant des incendies de bâtiments, essentiellement provoqués par des fuites de gaz", ainsi que des ruptures de canalisation d'eau, a-t-il résumé.