Étude scientifique : dans l'intimité des Marmottes

Elles sont les baromètres de la bonne santé des montagnes. Dans la réserve naturelle de la Grande Sassière dans les Alpes, les marmottes sont étudiées de près par des scientifiques ? Le travail consiste à examiner ces mammifères dans son environnement naturel. L'équipe scrute leurs moindres faits et gestes. Une fois capturé, le marmotton subit une batterie d’examens afin de vérifier l'état sanitaire de la population et de comprendre comment se composent les familles.



