Face à la montée des eaux, Jakarta déménage

Jakarta s'affaisse et se noie. Les autorités indonésiennes ont beau érigé des digues sur des kilomètres, mais rien n'y fait. Une partie de la ville est déjà sous l'eau. En moyenne, elle s'enfonce de cinq à dix centimètres par an. Ce phénomène, lié à l'activité humaine et amplifié par le réchauffement climatique, semble hors de contrôle. L'Indonésie va donc construire une nouvelle capitale sur l'île de Bornéo.



