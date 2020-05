Flacons, barquettes alimentaires… : le plastique fait son retour

Depuis le confinement, la production de plastique à usage unique a bondi. De nouveaux emballages sont nécessaires lors des livraisons de denrées alimentaires. Autre cause de cette hausse, les bouteilles et les flacons pour le gel hydroalcoolique. L'usine PDG Plastiques, par exemple, en fabrique deux fois plus qu'avant la crise. Enfin, cette matière est aussi bien plus utilisée à l'hôpital. Blouses, gants, seringues, masques...



