Fortes chaleurs : un glacier du Mont-Blanc menace de s'effondrer

L'inquiétude est grandissante en Italie sur le Mont-Blanc, à cause des fortes chaleurs. Un bloc de glace gigantesque, l'équivalent de plusieurs centaines de piscines olympiques de 500 millions de litres, menace de se détacher. Cela représente un danger colossal pour les habitations en contrebas. Des dizaines de résidents et de touristes ont dû être évacués, une partie des routes restera fermée pendant trois jours.



