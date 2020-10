Opération "assiette vide" : les Chinois appelés à moins manger pour moins gaspiller

Avis à tous ceux qui pourraient avoir les yeux plus gros que le ventre : en Chine, les autorités viennent de lancer l'opération "assiette vide" pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Dans les faits, cela se traduit dans les restaurants par une mise en garde des serveurs : "Je vous suggère de ne pas commander trop à manger" est devenu leur mot d'ordre.

Une consigne pas facile à respecter dans un pays où les plats s'accumulent souvent sur les tables, car l'abondance de nourriture était jusqu'ici un marqueur social, une preuve de réussite. "Chez nous, pendant les dîners, l'hôte va généralement commander beaucoup de nourriture pour impressionner ses convives. On appelle ça 'garder la face' et ça crée beaucoup de gaspillage", confirme Shiming Wang, du restaurant "In and Out".