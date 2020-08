Gaspillage : comment les encombrants retrouvent-ils une deuxième vie ?

Alors que la crise frappe de plein fouet les ménages, on pourrait penser que les Français se soucieraient de faire des économies, en ne jetant plus certains objets de leur quotidien quasiment en bon état. Pourtant, les trottoirs des grandes villes en sont jonchés. Et certains riverains ne le supportent plus. C'est le cas de Maggy, une habitante de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine : "C'est comme ça tous les jours. Le tas monte à l'arrivée du dimanche, et le lundi c'est la course d'obstacles", regrette-t-elle.

Il faut dire que les Français se débarrassent chaque année de 3,6 millions de tonnes d'encombrants, soit 55 kg par habitant. Des services spécialisés existent désormais pour les collecter, mais bien souvent ils sont débordés. Comme vous pouvez le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus, ils ne sont que trois salariés pour collecter 12 tonnes de déchets, et n'arrivent pas à venir à bout de tout le fatras déposé dans les rues.

Que se passe-t-il après ? L'année dernière, en région parisienne, 60% des déchets ont été recyclés, 30% ont été enfouis, et 10% ont été incinérés. Mais une partie de ces encombrants n'atteint jamais le centre de tri. Et pour cause, certains sont bien décidés à leur donner une seconde vie.