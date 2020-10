Géants du pétrole : la fin de l'or noir ?

C'est une échéance que les pays de l'OPEP se sont toujours refusé à donner. Mais vendredi, ils ont pour la première fois de leur histoire précisé la fin de l'ère du pétrole. La demande et la production commenceront à chuter d'ici vingt ans. Et les grands groupes sont en train de s'adapter. Certains géants du secteur sont même déjà très avancés quant à leur conversion aux énergies renouvelables. Est-ce la fin de l'or noir ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.