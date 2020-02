Grand format : peut-on vivre sans plastique ?

Pour réussir l'expérience de la vie sans plastique, nos journalistes ont commencé par un grand tri de tous leurs produits. Ils ont également suivi les conseils d'une consultante en développement durable. La mission a été accomplie pour les courses alimentaires. Pour les cosmétiques et les produits d'hygiène, tout s'est passé sur Internet. De nombreux sites y proposent des articles sans emballages et à tous les prix.



