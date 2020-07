Hydrogène : pourquoi la France investit peu sur ce carburant qui ne rejette aucun déchet

Dans le monde, la course pour développer un réseau de stations et l'industrie de l'hydrogène est déjà lancée. En Chine, le gouvernement coupe les aides aux voitures électriques et passe à cette molécule : 14 milliards d'euros d'investissement. L'Allemagne, elle, annonce un plan à 9 milliards d'euros. Dans l'Hexagone, seulement 100 millions d'euros. Pourtant l'État doit investir pour rendre cette technologie abordable. Une voiture coûte plus 50 000 euros. Le numéro un français de la pile à hydrogène, qui est le cœur du véhicule, en fabrique seulement 200 par an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.