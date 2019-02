Ils décrochent le portrait de Macron de plusieurs mairies pour dénoncer son "inaction climatique"

Jeudi matin, un militant résumait ainsi dans Le Monde le sens de cette action : "Macron nous balade, baladons-le". Et l'article de préciser que les portraits d'Emmanuel Macron "réquisitionnés" pourraient prochainement apparaître dans des "endroits improbables", à l'image du nain de jardin du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, le film réalisé en 2001.





ANV-COP21 détaille dans son communiqué les mesures souhaitées pour répondre au défi climatique et social : "Réduire radicalement et tout de suite les émissions de gaz à effet de serre au lieu de les augmenter comme ce qui se passe actuellement en France, laisser les énergies fossiles dans le sol au lieu d’autoriser Total à explorer pour en trouver de nouvelles, mettre en place des politiques d’économies d’énergie et de transfert sur des mobilités douces ou ferroviaires au lieu de continuer à faire des autoroutes et à booster le transport aérien, partager les richesses et lutter contre l’obsolescence programmée au lieu de produire toujours plus, préserver les terres de leur bétonisation au lieu d'autoriser Europacity, relocaliser et réguler au lieu de ratifier le CETA…"