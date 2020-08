Incendie à Istres : les enquêteurs privilégient la piste criminelle

Dans les Bouches-du-Rhône, l'incendie qui a ravagé plus de 300 hectares autour d'Istres a enfin été maîtrisé. Au total, 1 300 pompiers avaient été mobilisés. Six d'entre eux ont été légèrement blessés ainsi que deux civils. Pour les enquêteurs, la piste criminelle ne fait aucun doute. Forestiers, sapeurs-pompiers et policiers cherchent tous les indices possibles.



