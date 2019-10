VIDÉO - Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : comment décontaminer le site ?

DÉPOLLUTION - Les résultats d'analyse ne sont pas encore tous connus six jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Les autorités reconnaissent qu'elles ne savent pas tout. Dans ces conditions, comment dépolluer le site ?

Le site de l'usine Lubrizol est toujours inaccessible. Près d'une semaine après l'incendie qui ravagé l'entreprise, la zone est encore trop polluée. Pour pallier à ces rejets toxiques, des produits neutralisants sont pulvérises 24h sur 24 notamment sur les plus dangereux. 160 de fûts sont jugés dangereux et encore trop fragile pour être déplacés. Les fûts restant contiennent du soufre et dégagent de fortes odeurs, mais la préfecture a été claire, la dépollution sera prise entièrement en charge par l'entreprise.