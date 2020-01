Incendies en Australie : comment expliquer un tel phénomène ?

Les satellites de la Nasa ont permis de suivre l'évolution du nombre de foyers d'octobre à décembre. La situation est exceptionnelle. Même si les incendies sont systématiques en cette saison en Australie, l'épisode est d'une précocité et d'une sévérité inédite. Cent mille personnes ont été évacuées dans le sud de l'île continent. Plusieurs experts estiment que l'origine de ce désastre est le réchauffement climatique.



