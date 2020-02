Invasion exceptionnelle de criquets au Kenya : les habitants inquiets

C'est la pire invasion de criquets pèlerins que le pays d'Afrique de l'Est a connue depuis 70 ans. Par milliards, ils s'attaquent aux cultures et aux fourrages, et menacent de famine le Kenya, l'un des pays les plus pauvres du monde. Une situation qui inquiète les habitants, d'autant plus que les experts craignent que les moyens disponibles soient insuffisants face à l'ampleur exceptionnelle de cette invasion.



