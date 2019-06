VIDÉO - Italie : l'Etna se réveille à nouveau, des cendres projetées à 50 km

En "activité quasi-permanente", les éruptions du mont sicilien sont fréquentes. Celle-ci est due, selon l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), à deux fractures éruptives, sur les flancs sud-est et nord-ouest. Les chercheurs de l'INGV ont également précisé que l'Etna était dans un processus de "projection active" de lave en fusion et de cendres. Comme le note le site italien du National Geographic, tout au long de la journée de samedi, l’activité du volcan a augmenté. De fréquentes explosions de lave incandescente sont survenues, tout comme un rejet soutenu de cendres retombées jusqu'à Taormine, à 50 kilomètres de là.





Si, depuis, l'activité du cratère a légèrement baissé en intensité, elle continue de poser un problème de sécurité pour ceux qui gravissent les flancs du volcan le plus élevé du continent, qui culmine à 3.295 mètres, comme le souligne l'AFP. Cependant, cette nouvelle éruption ne semble pas représenter de menace pour les habitations à proximité.