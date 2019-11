Jacques-Marie Bardintzeff : "Les répliques, c'est une magnitude de moins que la secousse principale"

Un séisme de magnitude 5,4 a touché l'Ardèche ce lundi. Une éventuelle réplique est envisagée par les sismologues. Selon Jacques-Marie Bardintzeff, géologue et professeur à l'Université Paris-Sud Orsay, il va y avoir des "dizaines, voire des centaines", mais avec de plus faibles magnitudes. Ces répliques peuvent notamment intervenir dans les trois jours suivant le fléau.



