L'attaque des frelons géants aux États-Unis

Les Américains l'appellent le "frelon tueur". Et c'est justement sa soudaine présence outre-Atlantique qui vient de sonner l'alarme d'un risque d'invasion par un insecte vorace. Il est capable de s'en prendre seul à une souris bien plus grosse que lui. "Il peut dépasser les 5 cm de longueur. Ce qui fait de lui le plus grand des frelons sur terre", a déclaré Todd Murray, entomologiste dans l'État de Washington (États-Unis).



Le frelon géant ou Vespa mandarinia est, en effet, originaire de l'Asie du Sud-Est et du Japon. Repéré il y a quelques mois sur le territoire nord-américain, les scientifiques avaient traqué cet hyménoptère amateur de confiture, notamment grâce à de minuscules émetteurs radios fixés sur l'animal à l'aide de fil dentaire.



La principale crainte inspirée par le frelon géant concerne avant tout les apiculteurs. Il est un redoutable prédateur d'abeille qu'il attaque avec férocité. Un petit groupe de ces frelons est capable de décimer une ruche entière en quelques heures.



Les scientifiques, eux, s'attendent à le voir franchir un jour de nouvelles frontières. En 2004, un autre frelon, lui aussi originaire d'Asie, avait atterri dans le territoire français, en Lot-Et-Garonne, grâce à un climat comparable à ses régions d'origine, il a prospéré au point de coloniser en 2020 presque totalement l'Hexagone et de nombreux pays d'Europe.



