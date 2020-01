VIDEO - L'Australie traumatisée par les pires incendies de son histoire : "On attend des vents très forts et les sols sont brûlants"

INCONTRÔLABLE BRASIER - Des feux de forêt d'une violence sans précédent dévastent depuis plusieurs mois des régions entières de l'Australie. La situation a encore empiré ces derniers jours avant une légère accalmie ce dimanche, décrit notre l'envoyée spéciale de TF1 Marine Brossard. Le bilan est catastrophique.

Le cauchemar dure depuis septembre dernier et s'est encore amplifié ces derniers jours, atteignant une ampleur jamais vue. L'Australie tente, comme elle peut, de lutter contre une vague d'incendies historiques. Ce dimanche, après plusieurs jours d'enfer, les pompiers et les militaires mobilisés bénéficient d'un répit grâce à une baisse des températures. Mais celui-ci est bien précaire, comme le rapporte notre envoyée spéciale Marine Brossard. Au sud de Sydney, la pluie a même fait son apparition mais "on attend toujours des vents très forts et les sols sont brûlants. La fumée rend tout renfort en hélicoptère impossible", explique notre journaliste depuis Exeter, en Nouvelle-Galles du Sud, l'une des provinces toujours en état d'urgence. Près de 200 incendies continuent encore de brûler et de nombreuses localités demeurent sous la menace des feux notamment autour de la ville d'Eden en Nouvelle-Galles du Sud, près de l'Etat de Victoria.

Les incendies ont détruit près de 6 millions d'hectares de broussailles et de forêts en Australie. − AFP

Des millions d'Australiens touchés dans le sud du pays

Des millions d'Australiens ont été touchés dans le Sud-Est, la partie la plus peuplée de cette île-continent. Les feux ont déjà détruit une superficie de 6 millions d'hectares , équivalente à deux fois la Belgique et causé 24 morts, dont trois soldats du feu. Quelque 480 millions d'animaux (des mammifères, des oiseaux et des reptiles) sont morts mais cette estimation pourrait considérablement augmenter. Symbole de cette catastrophe : dans une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus), une pie imite, avec impuissance, la sirène des pompiers.

Les incendies dans la province de Galles du Sud en Australie L'état d'urgence a été décrété. − AFP

Des températures proches des 50°C

Samedi, Sydney a enregistré des températures record, avec 48,9 degrés relevés à Penrith, dans la banlieue ouest. La ville la plus peuplée d'Australie, qui compte plus de cinq millions d'habitants avec son agglomération, est toujours menacée de coupures de courant après la destruction par les feux de deux postes électriques, et les autorités ont appelé les habitants à restreindre leur consommation d'électricité.

La plus grande opération d'évacuation depuis la seconde Guerre mondiale

Des navires de la marine et des hélicoptères de combat ont déjà été mobilisés vendredi pour la plus grande évacuation lancée depuis la Seconde Guerre mondiale en Australie, à Mallacoota (Etat de Victoria), où 4000 personnes s'étaient retrouvées coincées sur le front de mer par des incendies cernant la ville. Au total, les autorités ont déjà ordonné à 100 000 personnes d'évacuer, dans trois Etats.

Canberra, ville la plus polluée du monde

A Canberra, la température a atteint 44 degrés, un chiffre également sans précédent, selon un porte-parole des services météorologiques australiens. La ville a atteint des niveaux de pollution aux particules exceptionnels. Outre ces températures très élevées, l'intensité de ces feux s'explique par une conjonction de facteurs, soit une sécheresse exceptionnelle et des vents importants. Les incendies sont courants en Australie au printemps et en été. Mais ils ont été cette saison particulièrement précoces et virulents, en raison notamment de conditions encore plus propices aux feux du fait du réchauffement climatique. Ce sont autant d'effets profonds et durables sur l'écosystème du sud de l'Australie. L'état d'urgence a d'ailleurs été décrété dans cette région, la plus peuplée de l'île-continent. Selon les données du satellite Calipso de la NASA, le panache de fumée des incendies a atteint la stratosphère 6 jusqu'à 18 km de hauteur.

La rédaction de LCI Twitter