VIDÉO - L'inquiétante fonte d'un glacier dans l'ouest de l'Arctique

Ce glacier de la taille de la Floride se détache peu à peu du point le plus au sud de notre globe à cause d'une crevasse située en dessous. Cette dernière est formée de près de 14 milliards de tonnes d'eau fondues au cours des trois dernières années, selon un rapport de la NASA. Des eaux profondes qui se réchauffent rapidement et rongent le glacier de l'intérieur. Problème : ce lieu est essentiel à l’Arctique. Il est considéré comme l'un des glaciers qui stabilisent la calotte entière. Alors qu'il agit comme un rempart, sa disparition pourrait provoquer un effet dominos dans toute la région.





S'il fondait, les eaux de ce glacier de 120 kilomètres de large sur 600 de long se déverseraient dans les océans. Et pourraient faire monter le niveau des mers de près de 60 centimètres. De quoi mettre en danger la faune et la flore marines, sensibles à la désalinisation des eaux. Sans parler des côtes qui risqueraient de disparaître et des îles qui seraient totalement englouties.