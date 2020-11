La pêche des requins à La Réunion : une prévention efficace ?

Le drapeau "risque requin" flotte sans interruption depuis neuf ans sur les plages réunionnaises non-protégées par la barrière de corail. En 2013, pour éviter d'autres attaques de requins, la préfecture a interdit la baignade en dehors de quelques zones aménagées. Elle a aussi lancé un programme de pêche pour réduire le nombre de squales. Deux espèces sont ciblées par cette pêche : les bouledogues et les requins-tigres. Leur capture est possible à La Réunion depuis 2014.

Le centre Sécurité Requin chargé de cette pêche veut être exemplaire et prône la transparence du dispositif. Des photos, des GPS, tout est annexé dans une base de données. Depuis janvier 2014, 174 tigres et 125 bulldogs ont été capturés et plus le temps passe, moins ils en pêchent. Près des deux tiers des prises ne sont pas des requins, mais des espèces, parfois menacées, qui doivent être relâché immédiatement. Malgré les inquiétudes de certains écologistes, la pêche préventive continue. Pour l'heure, pas question de mettre fin au programme.